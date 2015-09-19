تشكيل #في_القمة - شوقي غريب لـ في الجول: عن ثنائي يعطي الزمالك أفضلية أمام الأهلي ولكن

"لا أرغب في الحديث عن التشكيل الأفضل ولكني سأتحدث فقط عن ثنائي في خط الوسط" .. هكذا أجاب شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن سؤال FilGoal.com حول التشكيل الأفضل للزمالك والأهلي في القمة.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في قمة نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

واستعدادا لمباراة القمة يقدم FilGoal.com سلسلة موضوعات (تشكيل #في_القمة) عن التشكيل الأفضل للأهلي أمام الزمالك؟ ومن هم أفضل 11 لاعب للزمالك لمواجهة الأهلي؟

وسأل FilGoal.com شوقي غريب عن رأيه في التشكيل الأفضل للزمالك في مواجهة الأهلي.

وقال شوقي غريب: "المدير الفني دائما نظرته تختلف عن الجميع. فهو يشاهد التدريبات ويرى أمامه اللاعب الجاهز بدنيا ونفسيا للمباراة".

وأكمل حديثه مع FilGoal.com قائلا: "ولكني أرى إن الثنائي إبراهيم عبد الخالق وطارق حامد في حالة تواجدهما مع الزمالك أمام الأهلي سيشكلا الفارق للفريق الأبيض".

وأضاف "الثنائي يمتلك خبرات كبيرة وفي حالة مشاركتهما في وسط الملعب سيكون الفارق للزمالك".

وعن الأهلي قال شوقي غريب: "بالتأكيد غياب حسام غالي سيؤثر على الأهلي. فاللاعب يمتلك خبرات عالية وثقل داخل الملعب. ولكن مبروك قادر على إيجاد البديل".