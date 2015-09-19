20% من مرضى الجلطات الدماغية تتكرر إصابتهم بها.. تعرف على طرق الوقاية

أكد الدكتور محمود حميدة أستاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس أن الجلطات الدماغية تمثل 75% من السكتة الدماغية و20% من المرضى الذين أصيبوا بالجلطة من قبل لديهم الاستعداد لتكرار الجلطات وتكرار الجلطات قد تؤدى إلى نتائج أسوأ مثل الإعاقة الشديدة أو الوفاة.

وقال من المهم تكثيف الجهد فى منع تكرار الجلطات مرة أخرى سواء باستخدام الأدوية أو النظام الغذائى المناسب إضافة إلى عوامل أخرى لمنع تكرار الجلطات أنه يجب الوقاية من تكرار الجلطات الدماغية فى المرضى المؤهلين لذلك.

وقال إنه فى ظل توافر أدوية مانعة للتجلط متعددة فى الوقت الحالى أصبح من الممكن تقليل معدل حدوث الجلطات وذلك باستخدام الأدوية المتاحة بعد الإنذار الأول بقصور الدورة الدموية المخية وقد تبين أن استخدام الجرعات المناسبة والأدوية المناسبة حسب اختيار الطبيب المتخصص طبقا لنوع المرض وخصائص المريض سواء كانت هذه الأدوية فردية أو الجمع بين أكثر من دواء ذو آلية مختلفة فى منع التجلط.

وأشار إلى أهمية ضبط ضغط الدم وسكر الدم والدهون والحفاظ على وزن مناسب فى الجسم والاهتمام بالنشاط الرياضى المنتظم وكذلك استخدام أنواع معينة من أدوية ضغط الدم والكولسترول والذى أدى الخلط بينهم إلى فعالية كبيرة فى تقليل فرص انتكاس الجلطات.

وأكد أن الأبحاث الحديثة أظهرت أهمية استخدام أكثر من دواء لمنع الجلطات فى وقت واحد خصوصا فى الأسابيع الأولى بعد حدوث الجلطة ولا ينطبق ذلك على الاستخدام لفترات طويلة تجنبا لحدوث مضاعفات مثل النزف.

ولاشك أن المتابعة المنتظمة للمريض تمكن من منع الإصابة قبل حدوثها خاصة فى المرضى المؤهلين لذلك حيث أنة من المعروف ان الجلطة الدماغية هى من الأمراض التى تسبب إعاقة شديدة وتحول فرد منتج فى المجتمع إلى فرد غير منتج ينفق الكثير من المال فى العلاج وأحيانا يلزم له وجود مرافق دائم معه لرعايته موضحا ان ذلك يمثل عبئا اقتصاديا ضخما على المجتمع نتيجة حدوث هذا المرض.