لمريض الكبد.. كل لحم بتلو وابعد عن الضانى وتناول الخس والبقدونس والليمون

أكد الدكتور عمر هيكل أستاذ الكبد والجهاز الهضمى رئيس الجمعية القومية لأمراض الكبد والجهاز الهضمى يعتبر عيد الأضحى من مناسبات الدينية التى يحتفل بها المسلمين فى كافة بقاع الأرض ويمثل ذبح الأضحية وأكل لحوم الضان أحد أهم مظاهر هذه الأعياد الدينية.

وقال يمثل لحم الضان ركنا أساسيا فى العيد ولكن بعض المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد والجهاز الهضمى قد يمثل تناول اللحم خطورة على صحتهم وكذلك مرضى القلب وضغط الدم المرتفع ومرضى الفشل الكلوى حيث لا يسمح لهم بتناول هذه اللحوم.

وأشار أن تناول لحم الضأن يمثل خطورة عليهم ويؤدى إلى تفاقم وتطور حالتهم الصحية إلى الأسوأ خصوصا مرضى التليف الكبدى والمرضى الذين يعانون من الاستسقاء وكذلك مرضى الفشل الكلوى موضحا أن هناك بعض البدائل الغنية بالبروتين الحيوانى وتكون اضرارها وأعراضها الجانبية اقل وفائدتها أفضل خصوصا لمرضى الكبد الذين يعانون من مرض التليف المتكافئ أو المرضى المصابين بالتليف المتقدم حيث ننصحهم بعدم تناول لحوم الضان نهائيا لأنها قد تزيد من معدل الأمونيا فى الدم بعد هضمها مما قد تساعد فى حدوث الغيبوبة الكبدية.

وأضاف يفضل أن يتناول اللحوم "البتلو" ويفضل اللحوم البيضاء مثل الأرانب والسمك والفراخ ويمكن لتقليل الآثار الجانبية للحوم وتقليل امتصاصها من الجسم تناول الليمون والبصل والبقدونس حيث إن هذه الخضروات تعمل على تقليل امتصاص المواد الدهنية الضارة الموجودة باللحم.

وقال ننصح مرضى الكبد وخصوصا مرضى الفيروسات الكبدية أو الذين يعانون من التهاب كبدى مزمن بالإكثار من تناول الخضراوات الطازجة مثل الكابوتشى والخص والجرجير والبقدونس والطماطم والفلفل بدرجاته وكذلك تناول الفواكه الطازجة لأن الخضراوات والفواكه الطازجة الغنية بالألياف تحسن من حركة الأمعاء وتساعد على الإخراج لأن الإمساك من الظواهر الطبية الضارة جدا بمرضى الكبد حيث قد يؤدى إلى حدوث الغيبوبة الكبدية.. وننصح مرضى الكبد فى العيد بالامتناع عن شرب المياه الغازية وتقليل الأملاح فى الوجبات الغذائية المختلفة.