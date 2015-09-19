القيادة العامة للجيش الليبى: تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة بمحور بوعطنى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، منذ قليل، سيطرتها على شارع البيبسى الواقع فى محور بو عطنى وتكبد العدو خسائر فادحة.

كان الفريق ركن خليفة حفتر قد أعلن انطلاق عملية "حتف" العسكرية لتطهير مدينة بنغازى من التنظيمات التكفيرية وتدمير مخازن الذخيرة، وذلك بتعزيز الضربات الجوية على المحاور التى يسيطر عليها الإرهابيين.

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