وصفات للتخلص من الكرش – خلطات منزلية لمحاربة دهون البطن

لكل #من يرغب بالتخلص #من دهون البطن بشكل نهائي والحصول على وزن مثالي وجسم رشيق في هذا المقال تعرف على اهم الخلطات المنزلية للتخلص #من دهون الكرش والحصول على وزن مثالي حصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال

قبل عرض أسهل وأسرع وصفات لتخسيس الكرش، يجب أولاً أن نوضح السبب وراء الكرش، وتعود الأسباب الرئيسية وراء هذه المشكلة في إتباع العادات الغذائية الخاطئة بجانب قلة الحركة. ومن البديهي انه بحل هذه المشكلات أو تجنب إتباعها سيختفي الكرش إلي الأبد.

صحيح أن هناك وصفات لتخسيس الكرش تستطيع أن تؤثر بشكل إيجابي في إخفاء الكرش وشد البطن لتظهر بمظهر رشيق وجذاب وصحي، لكن امتلاء البطن ومنطقة الوسط هو دليل علي زيادة الوزن، لذا يجب إتباع رجيم أو حمية غذائية #من بين عشرات الأنظمة الغذائية المتوفر بالمجلة بقسم رشاقة، حيث أنه بإنقاص الوزن، أول ما يبدأ بالنقصان هي الأماكن الأكثر امتلاءً بالدهون والشحوم وهي منطقة الكرش والوسط والأرداف. لكن علي كل حال، يجب التقليل #من تناول الدهون والشحوم والأكلات الغنية بالسعرات الحرارية والنشويات واستبدالها بالأطعمة الصحية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة والقليلة باحتوائها علي السعرات الحرارية والدهون مثل الخضروات الطازجة والتقليل #من تناول اللحم الأحمر.

ومن ناحية أخري يجب ممارسة تمارين التخسيس أو علي الأقل زيادة الحركة ولو بالمشي لمدة قليلة يومياً أو استخدام السلالم (الدرج) بدلاً #من المصاعد وغيرها #من الأنشطة المنزلية والطرق التي تؤدي بالنهاية لمكافحة تراكم الدهون بمنطقة الكرش. ومجلة التخسيس السريع بها العديد #من التمارين المفيدة لتخسيس الجسم وحرق الدهون والتي يمكن التعرف عليها بقسم لياقة. وبإتباع كلا #من الطريقتين، يمكن أن تحقق وصفات تخسيس الكرش نتائج مدهشة للغاية لكن يجب في البداية قياس البطن والخصر وتسجيل النتائج وقياسها مجدداً كل فترة لملاحظة النتائج.

وصفات للتخلص #من البطن:

1. عصير الليمون للحد #من الدهون في البطن :

يجب أن تبدأ يومك بشرب عصير الليمون , لان الليمون يزيل السموم #من الجسم إلى جانب الدهون , وكذلك يساعد على تقوية الكبد ، و يساعد على اذابة الدهون التي حول الخصر .

المكونات التي تحتاجها :

ليمونة

1 كوب #من الماء الدافئ

الطريقة :

استخراج عصير الليمون و اضافه عصير الليمون في كوب #من الماء الدافئ .

و شرب هذا الماء على الريق كل يوم في الصباح .

سيؤدي هذا إلى تعزيز عمليات الأيض داخل الجسم بشكل ممتاز ليوم كامل .

2. اضافه التوابل الى عصير الليمون لفقدان الدهون #من منطقة البطن :

في الصباح يتم شرب عصير الليمون مع الماء الدافئ ، ويمكن شرب كوب اخر عصير الليمون في وقت لاحق خلال اليوم بعد إضافة بعض التوابل التي تساعد على حرق الدهون .

المكونات التي تحتاجها :

4 ملاعق كبيرة #من عصير الليمون

1 ملعقة شاي #من الفلفل الاسود

1 ملعقة شاي #من العسل

1 كوب #من الماء الفاتر

الطريقة :

يضاف عصير الليمون ومسحوق الفلفل والعسل الى الماء الدافئ.

يخلط جيدا .

يشرب هذا العصير مرة واحدة أو مرتين كل يوم .

3. أكل اللوز للتخلص #من الدهون في منطقة البطن :

واحد #من الأطعمة التي تحارب السمنة هو اللوز لأنه يحتوي على نسبة عالية #من الدهون الغير مشبعة وهي دهون جيدة , ويوفر المواد الغذائية الأساسية مثل المغنيسيوم والبروتين وفيتامين E والألياف التي تساعد على حرق الدهون .

الألياف مفيدة جدا للهضم وتعطي شعور بالامتلاء الذي يمنعك #من الإفراط في تناول الطعام .

الدهون الأحادية الغير مشبعة أو الدهون الجيدة في اللوز لا تساعد في فقدان الوزن فقط ولكن أيضا تساعد على خفض مؤشر كتلة الجسم (BMI) , وقد تم الحصول على هذه النتائج عن طريق دراسة نشرت في المجلة الدولية للسمنة .

اللوز مفيد جيدة لأمراض القلب والسكري كما أنه يقلل الكولسترول السيئ في الشرايين ويحافظ على استقرار السكر في الدم , لذلك ، #من دون أي قلق يمكن أن يتم تناول اللوز يوميا ولكن لا يتعدى 10-20 لوزة باليوم ، وليس أكثر #من ذلك!

طرق لإستخدام اللوز للتخلص #من دهون البطن :

• نقع 6-8 حبات #من اللوز في الماء طوال الليل , وفي الصباح يتم شرب عصير الليمون بالماء الدافئ ثم الانتظار لمدة 30-40 دقيقة قبل تناول اللوز .

• إضافة اللوز الى وجبة الإفطار في الصباح على السلطة أو مزيج الفاكهة أو حتى جنبا إلى جنب مع الحليب!

• تناول وجبة خفيفة #من اللوز عند الشعور بالجوع .

4. تناول البقوليات للحد #من الدهون في منطقة البطن :

وفقا لمدرسة هارفارد للصحة العامة ، وجد ان البروتين مثل الدجاج يساعد الجسم في تخزين كميات #من الد

شبكةعيونالإخبارية

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