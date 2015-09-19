إصابة شخصين فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بدائرة قسم أول سوهاج

تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز بشارع السوهاجية دائرة قسم أول سوهاج فى إصابة صاحب محل بقالة بحروق بالذراعين وزوجته بضيق بالتنفس، واشتعال النيران بالطابق الثالث بالمنزل، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

كان اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من قسم شرطة أول سوهاج يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز وإصابة رجل وزوجته، وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية بعد الدفع بسيارتى إطفاء.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد علاء عبدالمجميد مفتش مباحث المنطقة المركزية والرائد محمد الضبع رئيس مباحث القسم بالإنابة بنشوب حريق بشارع السوهاجية القبلى دائرة القسم بالطابق الثالث بمنزل مكون من ثلاث طوابق مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد ملك أحمد عبد النبى محمود 39 عاما صاحب محل بقالة ويقيم بذات الناحية نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، نتج عن ذلك إصابة مالك المنزل " بحروق بالذراعين " ونادية محمود إبراهيم 70 عاما ربة منزل " بضيق بالتنفس ".

كما نتج عن الحريق تلفيات فـى جميع محتويات المنزل و بسؤال مالك المنزل المذكور، قرر أن سبب الحريق نتيجة انفجار أسطوانة البوتاجاز الخاصة بالفرن أثناء عمل الخبز، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، ونفى الشبهة الجنائية و تم تعيين الحراسة اللازمة على المنزل، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3396 إدارى القسم لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.