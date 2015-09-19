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ضبط 500 كيلو لحوم مجمدة وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ

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ضبط 500 كيلو لحوم مجمدة وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ ضبط 500 كيلو لحوم مجمدة وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمى بكفر الشيخ
تمكنت إدارة مباحث بكفر الشيخ، برئاسة المقدم إسلام البدوى، رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد عاطف شلبى، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى واللواء محمد عمار، رئيس مباحث المديرية، من ضبط لحوم مجمدة فاسدة، بأحد المطاعم بمدينة دسوق، كما تم ضبط فسيخ مملح، غير صالح للاستهلاك الآدمى بمصنع غير مرخص بإحدى قرى مركز دسوق، فى حملة تموينية استعدادًا لعيد الأضحى، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المقدم إسلام البدوى، قد شنت حملة تموينية فى عدد من مدن وقرى المحافظة، فى إطار الاستعدادات لعيد الاضحى المبارك، وأسفرت عن ضبط 100 كيلو لحوم مجمدة مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل أحد المطاعم بمدينة دسوق، و100 كيلو فسيخ مملح غير صالح للاستهلاك الآدمى، بمصنع غير مرخص بإحدى قرى مركز دسوق، و300 كيلو رنجة، فاسدة داخل مصنع غير مرخص بدائرة مركز مطوبس، وتحررت المحاضر اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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