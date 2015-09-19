مزارع يتهم طبيبًا بالإضرار بابنته بعد إجراء عملية لها فى عيادة غير مرخصة

تقدم عامل زراعى مقيم فى نجع الشريف بقرية نجوع الصوامعة، التابعة لمركز طهطا، شمال محافظة سوهاج، ببلاغ اتهم فيه طبيب بالتسبب فى سوء حالة ابنته عقب إجراء عملية لها بعيادته غير المرخصة.>تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من نائبه لشمال المحافظة اللواء عاطف أبو العباس بالواقعة باستقبال باستقبال الرائد أحمد العزازى، رئيس مباحث مركز طهطا بالإنابة، ومعاونه النقيب عمر أبو عقرب بلاغا من "خلف. ح. م" - 32 سنة عامل زراعى اتهم فيه "بشاى ح. ج" طبيب بإجراء عملية جراحية لابنته "روان"- 18 شهرا - فى عيادته الخاصة بذات الناحية ما تسبب فى إصابتها بتهتك شديد وانفصال تام وغرغرينة بالجزء النهائى للمعى اللفائفى عند مدخله للمعى الأعور مع نزيف داخلى، وتم استئصال الجزء النهائى من المعى اللفائفى والأعور والقولون الصاعد وجزء من القولون المستعرض بمعرفة مستشفى فى طهطا لعلاج، ما تسبب فيه الطبيب المذكور.

وبسؤال المشكو فى حقه - تحت أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية - قرر أنه شخّص حالة الطفلة بإصابتها بـ"كيس دهنى "وعند إزالته اكتشف أنه فتق فحولها إلى مستشفى بطهطا وبسؤاله عن ترخيص العيادة قرر أنه جار فى استخراجها فتحرر له المحضر رقم 3505 إدارى المركز لسنة 2015.