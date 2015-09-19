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تأجيل دعوى إحالة مرشح للطب الشرعى للتأكد من تعاطيه المخدرات لـ٢١ سبتمبر

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تأجيل دعوى إحالة مرشح للطب الشرعى للتأكد من تعاطيه المخدرات لـ٢١ سبتمبر تأجيل دعوى إحالة مرشح للطب الشرعى للتأكد من تعاطيه المخدرات لـ٢١ سبتمبر
قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سامح سلام المرشح المحتمل على دائرة الهرم، والتى يطالب خلالها بإحالته على مصلحة الطب الشرعى لبان عما إذا كان من متعاطى المخدرات من عدمه، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية باستبعاده من كشوف المرشحين، لجلسة ٢١ سبتمبر الجارى.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٣٤٢ لسنة ٢٠١٥، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر الطاعن انه تقدم بأوراق ترشحه خلال فتح باب الترشح للانتخابات فى فبراير الماضى، وقام بإجراء الكشف الطبى الذى كشف عن أنه لا يتعاطى للمخدرات، وتم قبول أوراق ترشحه.

وأضاف الطاعن أنه فوجئ بعد إجراء الكشف الطبى مرة أخرى بناء على حكم محكمة القضاء الإدارى بأنه لديه ما يمنع من ترشحه للانتخابات لوجود عينة إيجابية "الحشيش" وبالتالى صدر قرار باستبعاده، فتوجه للطعن على التقرير بالمعامل المركزية وطلب أخذ عينه منه جديدة ليثبت أنه ليس من متعاطى الحشيش ففوجئ أن اللجنة تطالب بإعادة تحليل نفس العينة السابقة، وهو ما جعله يعترض، ويطالب بإحالته لمصلحة الطب الشرعى.

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مصر 365