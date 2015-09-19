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مقتل وإصابة 22 جنديا فى هجوم شنه مسلحو حركة الشباب جنوب الصومال

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مقتل وإصابة 22 جنديا فى هجوم شنه مسلحو حركة الشباب جنوب الصومال مقتل وإصابة 22 جنديا فى هجوم شنه مسلحو حركة الشباب جنوب الصومال
لقى 10 جنود صوماليين مصرعهم وأصيب 12 آخرون جراء هجوم شنه مسلحو حركة الشباب الصومالية على نقطتين للجيش الصومالى فى إقليم السفلى بجنوب البلاد .

ونقلت قناة (سكاى نيوز) عن ضابط فى الجيش الصومالى عباس شيخ عبدى قوله اليوم "إن الهجوم الذى شنه مسلحو الحركة على النقطتين العسكريتين؛ أسفر عن مقتل 10 جنود وإصابة 12 آخرين ، فضلا عن سيطرتهم على النقطتين" ، مؤكدا فى الوقت ذاته وقوع خسائر فى صفوف المهاجمين.

ومن جانبه ، قال الناطق باسم حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب "إن مقاتلين تابعين للحركة باغتوا هجوما على نقطتين عسكريتين للقوات الصومالية فى ياق برويني، وقتلوا 15 جنديا، كما تمكنوا من مصادرة عربتين مدرعتين".

يأتى الهجوم بعدما تمكنت الحركة المتشددة من سيطرة على مدينة جنالى - أمس - التى تبعد 90 كيلومترا من العاصمة الصومالية مقديشو، وهى أكبر قاعدة عسكرية للقوات الإفريقية لحفظ السلام فى الصومال.

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مصر 365

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