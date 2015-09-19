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مصدر ليبى لليوم السابع: خسائر فادحة بصفوف "داعش" فى غارات مكثفة للطيران

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مصدر ليبى لليوم السابع: خسائر فادحة بصفوف "داعش" فى غارات مكثفة للطيران مصدر ليبى لليوم السابع: خسائر فادحة بصفوف "داعش" فى غارات مكثفة للطيران
ذكر مصدر عسكرى ليبى أن عملية "حتف" العسكرية التى أعلن عنها الفريق خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبى، بمشاركة كل القوات العسكرية البرية والبحرية ولجوية داخل مدينة بنغازى، أسفرت عن خسائر كبيرة فى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابى.

وأكد المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من مدينة بنغازى، أن طيران الجيش الليبى شنّ غارات مكثفة على تجمعات وتمركزات الجماعات الإرهابية فى منطقتى بوعطنى وسيدى فرج، بمشاركة طيارين متميزين كانوا يتلقون دورات تدريبية بالخارج.

ويذكر أن الجيش الوطنى الليبى قد أعلن عن انطلاق عملية "حتف" العسكرية، التى أعلن عنها عقب اجتماع القيادة العامة للجيش الليبى فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بقيادة المحاور والجبهات وإعطاء الأوامر بدك وضرب ما تبقى من أوكار وتمركزات تنظيم "داعش" الإرهابى فى مدينة بنغازى.


>- الفريق "حفتر" يعطى إشارة بدء انطلاق عملية "الحتف" ضد بؤر الإرهاب فى ليبيا.. القائد العام يلتقى جنرالات الجيش الليبى ويكلف سلاح الطيران بتدمير غرف عمليات المليشيات فى بنغازى
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