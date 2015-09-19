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دعوات يهودية لتنفيذ أوسع اقتحام للأقصى غدا بمشاركة طلاب وحاخامات

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دعوات يهودية لتنفيذ أوسع اقتحام للأقصى غدا بمشاركة طلاب وحاخامات دعوات يهودية لتنفيذ أوسع اقتحام للأقصى غدا بمشاركة طلاب وحاخامات
دعت إحدى المدارس اليهودية المتطرفة والمسماة "يشيفات ماكور حييم"، اليوم السبت، إلى أوسع اقتحام للمسجد الأقصى المبارك، صباح غد الأحد، بمشاركة طلابها وعدد من مدرسيها وحاخاماتها.

يذكر أن هذه المدرسة نفذت اقتحامات متفرقة للأقصى من قبل، وكان يرتدى طلابها شعارا يحمل اسم مدرستهم، وتعداد طلابها 350 طالبا.

كان المسجد الأقصى قد شهد الأسبوع الماضى توترا شديدا بسبب إغلاقه أمام المصلين والسماح للمستوطنين باقتحامه، فضلا عن اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى له وملاحقة المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم وتخريب وتحطيم بوابات ونوافذ الجامع القبلى خلال ملاحقة المعتكفين بداخله.

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