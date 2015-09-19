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الألمانية: عُمان تستدعى سفير السعودية للاحتجاج على قصف مقر سفيرها باليمن

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الألمانية: عُمان تستدعى سفير السعودية للاحتجاج على قصف مقر سفيرها باليمن الألمانية: عُمان تستدعى سفير السعودية للاحتجاج على قصف مقر سفيرها باليمن
استدعت سلطنة عمان، عبر وزارة الخارجية، عيد محمد الثقفى سفير المملكة العربية ، لدى السلطنة وسلمته مذكرة احتجاج على قيام طيران التحالف باستهداف منزل السفير العمانى فى العاصمة اليمنية صنعاء ، وأعربت له عن أسفها لهذا الحادث وأن السلطنة فى انتظار تفسير له .

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن توجيه هذه المذكرة يأتى كون أن الرياض هى التى تقود التحالف العربى فى الحرب الدائرة حالياً فى اليمن .

وجاء فى مذكرة الاحتجاج " نود إبلاغكم بأسفنا الشديد لاستهداف طائرات التحالف العربى الذى تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة فى اليمن مقر سكن سفير السلطنة فى العاصمة صنعاء مما أدى إلى تدمير المبنى ووقوع أضرار جسيمة ، وإننا إذ نحتج على هذا العمل تجاه سلطنة عمان فإننا نطالب المملكة بتقديم تفسير لهذا التصرف غير المقبول تجاه مصالح السلطنة فى صنعاء" .

وتابعت :"لقد حرصت السلطنة منذ بداية هذه الحرب فى اليمن أن تعمل بكل ما هو متاح من جهد مساعد للمملكة العربية السعودية وترى أن استمرار هذه الحرب على المدى غير المنظور قد يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة، وتتطلع إلى بذل المزيد من الجهد فى اليمن بشأن إنهاء الأوضاع الحالية وتشجيع الأطراف اليمنية على الحوار وتحقيق استقرار بلادهم ."
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