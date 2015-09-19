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كيرى يدعو بريطانيا وروسيا وإيران لاستغلال نفوذهم لإقناع بشار الأسد للتفاوض

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كيرى يدعو بريطانيا وروسيا وإيران لاستغلال نفوذهم لإقناع بشار الأسد للتفاوض كيرى يدعو بريطانيا وروسيا وإيران لاستغلال نفوذهم لإقناع بشار الأسد للتفاوض
أفادت فضائية العربية الحدث فى خبر عاجل له، أنه بعد محادثات مع نظيره البريطانى دعا جون كيرى روسيا وإيران لاستغلال نفوذهما لإقناع الأسد بالتفاوض من أجل انتقال سياسى.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت، إن الوزير جون كيرى أبلغ نظيره الروسى سيرجى لافروف، أن دعم روسيا للرئيس السورى بشار الأسد "يثير مخاطر بتفاقم وتمديد الصراع"، وتحدث كيرى هاتفيا مع لافروف فى ثالث محادثة بينهما منذ الخامس من سبتمبر.

وقالت وزارة الخارجية، إن كيرى أوضح أن دعم روسيا للأسد "يثير مخاطر بتفاقم وتمديد الصراع ويقوض هدفنا المشترك لمكافحة التطرف إذا لم نواصل أيضا التركيز على إيجاد حل للصراع فى سوريا عبر انتقال سياسى حقيقى".

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