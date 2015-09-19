بالصور.. وزير الخارجية يستقبل السكرتير لتجمع “الكوميسا”

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم السبت، سينديسو نجوانيا سكرتير عام تجمع الكوميسا، والذى يضم فى عضويته 19 دولة من شرق وجنوب أفريقيا في إطار التنسيق مع الدول الأعضاء في المنظمة بشأن المشروعات المختلفة المطروحة لتعزيز التعاون بين أعضاء المنظمة في المجالات المختلفة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن لقاء وزير الخارجية مع سكرتير عام الكوميسا أتاح فرصة جيدة لمتابعة نتائج قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث التي عقدت في شرم الشيخ في مايو الماضي، والخطوات التنفيذية على مسار إقامة منطقة التجارة الحرة بين التجمعات الثلاث، بالإضافة إلى مناقشة المشروعات المصرية للتعاون في إطار الكوميسا وأهمها مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سكرتير عام “الكوميسا” أعرب للوزير سامح شكري خلال اللقاء عن امتنانه البالغ، وتقدير جميع دول الكوميسا، لعودة مصر للقيام بدور فعال ورائد في إطارها الافريقى، مؤكداً انه يلمس من خلال اتصالاته بالدول الأعضاء مثل هذا التقدير والرغبة في الاستفادة من الخبرات المصرية لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء للمنظمة.

> وقد اتفق الجانبان على أهمية الحفاظ على قوة الدفع الحالية، والتي تولدت عن قمة التكتلات الاقتصادية الثلاث، وضرورة استمرار التعاون والتنسيق لدعم جهود الكوميسا فى تحقيق أهدافها.