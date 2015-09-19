وزير الصحة يجتمع مع المسؤلين بالوزارة لتحسين الخدمة الصحية المقدمة

اجتمع الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، مع الدكتور محمد معيط مساعدأول الوزير للشئون المالية والإدارية والدكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتورة وجيدة أنور منسق عام برامج تطوير الصحة والدكتورة غادة نصر مدير المكتب الفني للسيد الوزير، و ذلك في أول يوم عمل في الوزارة .

> لمناقشة بنود مشروع نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد تمهيدًا لعرضه على البرلمان القادم، بالإضافة الى اتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل زيادة موازنة التأمين الصحي بمبلغ 2.6 مليار جنيه، بهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن عليهم تحسين أجور العاملين في التأمين الصحي بما يتناسب مع قانون 14 الخاص بتنظيم شئون العاملين بالمهن الطبية.