من المران #في_القمة - ثنائي هجومي في تشكيل الأهلي

اعتمد فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي على ثنائي هجومي خلال مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

وشهد مران الأهلي تقسيم فتحي مبروك لاعبي الفريق لتشكيلتين. وشهدت التشكيلتين وجود ثنائي هجومي.

جون أنطوي وعبد الظاهر تواجدا في خط الهجوم مع تواجد صالح جمعة وأحمد فتحي ورامي ربيعة ومحمد هاني وحسين السيد ومحمد نجيب وسعد سمير.

وعلى الجانب الأخر تواجد الثنائي عمرو جمال وعماد متعب في خط هجوم التشكيل الأخر والذي شهد تواجد رمضان صبحي ومؤمن زكريا وعبد الله السعيد وباسم علي وصبري رحيل وحسام عاشور.

وتخوض كل مجموعة المران الذي شهد أيضا مواصلة ماليك إيفونا للتدريبات التأهيلية استعدادا للمباراة.