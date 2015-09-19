من المران #في_القمة - حراس الأهلي لا يتصدون لركلات الترجيح

خصص فتحي مبروك المدير الفني للنادي الأهلي جزء من مران الفريق للتدرب على ركلات الترجيح قبل مواجهة الزمالك.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

وبعد ما شهد مران الأهلي الاعتماد على ثنائي هجومي خلال مجموعتين بتواجد الثنائي الأول عمرو جمال وعماد متعب معا والثنائي جون أنطوي وأحمد عبد الظاهر معا. (طالع التفاصيل)

قبل أن يخصص مبروك جزء من المران لركلات الترجيح والتي شهدت تسجيل كل لاعبي الأهلي وعدم تصدي أي حارس مرمى إلا شريف إكرامي الذي تصدى لركلة وحيدة من حسام عاشور.

ونفذ كل لاعب من الفريق أكثر من ركلة فسدد كلا من شريف إكرامي ورامي ربيعة ومحمد نجيب وحسين السيد ومحمد هاني وجون أنطوي وصالح جمعة وسعد سمير وأحمد فتحي وحسام عاشور وعبد الله السعيد.

ولم يسدد أحمد عبد الظاهر أي ركلة خلال المران.

وتناوب الثلاثي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض على حراسة مرمى الأهلي ولكن اكتفى إكرامي بالتصدي لركلة عاشور.

بينما اصطدمت إحدى ركلات جون أنطوي بالعارضة.