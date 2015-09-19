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بالفيديو والصور #في_القمة - رسائل جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك .. ' السحر والشعوذة '

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بالفيديو والصور #في_القمة - رسائل جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك .. ' السحر والشعوذة ' بالفيديو والصور #في_القمة - رسائل جماهير الأهلي قبل مواجهة الزمالك .. ' السحر والشعوذة '

حمست جماهير الأهلي من مدرجات ملعب التتش لاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك المرتقبة في نهائي كأس .

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

وتوافدت جماهير الأهلي في مدرجات التتش لمؤازرة لاعبي الفريق قبل اللقاء المرتقب. وهتفت الجماهير للاعبين والصفقات الجديدة. قبل أن ترفع العديد من الرسائل قبل لقاء الزمالك من بينهم "الأعمال جاهزة وكله بالسحر بيفك" .. "اوعى جاميكا .. يغفلك".

شاهد صور رسائل الأهلي من المدرجات

قبل حمست الجماهير لاعبي الفريق بهتافات "الكأس يا أهلي .. الكأس يا أهلي".

شاهد - جماهير الأهلي في مدرجات التتش

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فيديو اليوم السابع

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