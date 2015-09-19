سلطنة عمان تستدعي السفير السعودي وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت سلطنة عمان، عبر وزارة الخارجية سفير المملكة العربية السعودية لدى السلطنة عيد محمد الثقفي، وسلمته مذكرة احتجاج على قيام طيران التحالف باستهداف منزل السفير العمانى في العاصمة اليمنية صنعاء، وأعربت له عن أسفها لهذا الحادث وأن السلطنة فى انتظار تفسير له، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

ويأتى توجيه هذه المذكرة كون أن الرياض هي التي تقود التحالف العربي في الحرب الدائرة حالياً في اليمن .

وبحسب الوكالة العمانية الرسمية، جاء في مذكرة الاحتجاج: ” نود إبلاغكم بأسفنا الشديد لاستهداف طائرات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن مقر سكن سفير السلطنة في العاصمة صنعاء مما أدى إلى تدمير المبنى ووقوع أضرار جسيمة ، وإننا إذ نحتج على هذا العمل تجاه سلطنة عمان فإننا نطالب المملكة بتقديم تفسير لهذا التصرف ” غير المقبول ” تجاه مصالح السلطنة في صنعاء، لقد حرصت السلطنة منذ بداية هذه الحرب في اليمن أن تعمل بكل ما هو متاح من جهد مساعد للمملكة العربية السعودية وترى أن استمرار هذه الحرب على المدى غير المنظور قد يمثل تهديداً لاستقرار المنطقة، وتتطلع إلى بذل المزيد من الجهد فى اليمن بشأن إنهاء الأوضاع الحالية وتشجيع الأطراف اليمنية على الحوار وتحقيق استقرار بلادهم .”