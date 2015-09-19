القضاء الإداري بالأقصر يحيل طعن ضد مرشح «في حب مصر» للدائرة الأولى بالقاهرة

أحالت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر، برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي وعضوية المستشارين صلاح محمد سالم وعبدالحميد جاد الكريم سليم وسكرتارية محمد دنقل حامد اليوم السبت، الطعن رقم 20 لسنة 2015، الذي يطالب باستبعاد مرشح بقائمة ” في حب مصر” عن جنوب الصعيد إلي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لعدم الاختصاص .

> كان المرشح عدنان مختار عثمان محمد قد تقدم بطعن يطالب باستبعاد المرشح محمد خليل أبوالمجد العماري من قائمة “في حب مصر” عن جنوب الصعيد لصدور أحكام قضائية ضده.

> وكانت المحكمة قد أحالت طعن مماثل ضد ذات المرشح لذات الدائرة لعدم الاختصاص.