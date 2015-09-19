أخبار عاجلة

سيدات يصرخن"أزواجنا خطفوا عيالنا" -
القاضي: عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية يتسبب في إيقاف صرف السلع -
انطلاق المؤتمر السنوي للأمراض العصبية والنفسية بـ"طب أسيوط" -
بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القضاء الإداري بالأقصر يحيل طعن ضد مرشح «في حب مصر» للدائرة الأولى بالقاهرة

Google+ Print
القضاء الإداري بالأقصر يحيل طعن ضد مرشح «في حب مصر» للدائرة الأولى بالقاهرة القضاء الإداري بالأقصر يحيل طعن ضد مرشح «في حب مصر» للدائرة الأولى بالقاهرة

19 سبتمبر 2015 | 8:54 مساءً

أرشيفية

أحالت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الأقصر، برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوي وعضوية المستشارين صلاح محمد سالم وعبدالحميد جاد الكريم سليم وسكرتارية محمد دنقل حامد اليوم السبت، الطعن رقم 20 لسنة 2015، الذي يطالب باستبعاد مرشح بقائمة ” في حب ” عن جنوب الصعيد إلي الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة لعدم الاختصاص .
> كان المرشح عدنان مختار عثمان محمد قد تقدم بطعن يطالب باستبعاد المرشح محمد خليل أبوالمجد العماري من قائمة “في حب مصر” عن جنوب الصعيد لصدور أحكام قضائية ضده.
> وكانت المحكمة قد أحالت طعن مماثل ضد ذات المرشح لذات الدائرة لعدم الاختصاص.

2015-09-19

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017"

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة

النائب علاء عبد النبي: مصر عازمة على استئصال الفساد والرشوة