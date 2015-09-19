تأجيل دعوى تطالب بتحويل أوراق مرشح من "القائمة" لـ"الفردى"

أجلت محكمة القضاء الإدارى - برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة- دعوى يطالب فيها أيمن طه، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بولاق أبو العلا، بقبول ترشحه "فردى مستقل" عن دائرة قصر النيل وبولاق أبو العلا والأزبكية بعد تحويل أوراقه من قائمة الجبهة المصرية إلى جلسة ٢١ سبتمبر الجارى.

اختصمت رقم ٧٨٤٦٥ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، حيث ذكر الطاعن أنه تقدم بأوراق ترشحه على قائمة الجبهة المصرية، وفوجئ باستبعاد القائمة دون إبداء أسباب معلومة، مطالبا بتحويل أوراق ترشحه من القائمة وقبولها كمرشح مستقل.

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