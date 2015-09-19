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إحالة دعوى مرشح يطالب "فى حب مصر" بالتعويض إلى هيئة المفوضين

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إحالة دعوى مرشح يطالب "فى حب مصر" بالتعويض إلى هيئة المفوضين إحالة دعوى مرشح يطالب "فى حب مصر" بالتعويض إلى هيئة المفوضين
قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من هلال الدتراوى، لهيئة مفوضى الدولة، حيث يطالب المدعى بوقف الانتخابات البرلمانية، وإلزام قائمة فى حب بتعويضه ماديًا وأدبيًا مناسبًا لما لحق به من أضرار جسيمة.

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٤٦٢ لسنة ٦٩ ق، كلا من اللواء سامح سيف اليزل بصفته مقرر قوائم فى حب مصر ومصطفى بكرى، والدكتور عماد جاد، وأسامة هيكل، بصفتهما من أعضاء لجنة تنسيق القوائم.

وذكرت الدعوى أن الطاعن كان مرشحًا على قوائم فى حب مصر بالصعيد عن محافظة أسوان، وتم إعلان ذلك قبل حكم المحكمة الدستورية بوقف الانتخابات، وتقدم بأوراق ترشحه عن القائمة فى فبراير الماضى، وفوجئ باستبعاده مؤخرًا دون مبرر أو مسوغ قانونى ودون إخباره باستبعاده، ما حرمه من فرصة الترشح على المقاعد الفردية.

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مصر 365

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