السيطرة على حريق بقاعة أفراح بطهطا سوهاج دون خسائر فى الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج بإشراف العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة ورئاسة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة من السيطرة على حريق شب بقاعة أفراح بدائرة قسم شرطة دون وقوع خسائر بالأرواح.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بنشوب حريق بقاعة أفراح بدائرة القسم، وتمت السيطرة عليها بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمد مجلى رئيس مباحث القسم والنقيب أحمد الكاشف معاون مباحث القسم، بنشوب حريق بقاعة أفراح بشارع بور سعيد دائرة القسم بعدد"2" شجرة خلف مكتب إدارة قاعه أفراح "مسايا" كائنة بذات الناحية لم ينتج عن الحريق ثمة إصابات بأحد، وانحصرت التلفيات فـى احتراق مكتبة صغيرة بالقاعة بها بعض الأوراق الخاصة، وبسؤال محمد قدرى يحيى يوسف 61 عامًا بالمعاش ويقيم بذات الناحية أحد مالكى القاعة، أيد ما جاء بالفحص ورجح أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، ونفى الشبهة الجنائية، أخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2072 إدارى القسم لسنة 2015 وجارٍ العرض على النيابة العامة.