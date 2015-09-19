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تأجيل دعوى تطالب باستبعاد إيهاب العمدة من الترشح إلى ٢١ سبتمبر

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تأجيل دعوى تطالب باستبعاد إيهاب العمدة من الترشح إلى ٢١ سبتمبر تأجيل دعوى تطالب باستبعاد إيهاب العمدة من الترشح إلى ٢١ سبتمبر
أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى- برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة - الدعوى التى تطالب باستبعاد البرلمانى السابق إيهاب العمدة من الترشح بالدائرة الثالثة فى القاهرة ومقرها الزاوية الحمراء وإلغاء قرار قبول أوراقه، إلى جلسة ٢١ سبتمبر الجارى.

اختصمت الدعوى رقم 78494 لسنة 69 ق - التى أقامها مصطفى حجازى المرشح فى ذات الدائرة - رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بصفته وذكرت عريضتها أن إيهاب العمدة تاريخه أسود، حيث تلاعب فى بطاقته الشخصية وارتكب فعل فاضح بالطريق العام وثبتت إدانته فى القضية رقم ٤٢٤٧ جنح آداب القاهرة لسنة ١٩٨٩بحسب الدعوى.

فى المقابل قدم طارق جميل سعيد، محامى العمدة، حافظتى مستندات تتضمن أن الطاعن دائم الطعن على جميع مرشحى الزاوية الحرماء والشرابية منذ سنة ٢٠٠٠.

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مصر 365