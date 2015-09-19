فوائد صحية مثيرة للبطيخ.. منشط جنسى ويخفض الضغط ويقوى القلب والعضلات

البطيخ من الفواكه الرائعة التى يعشقها الكثيرون نظرًا لمذاقه الرائع، وهو غنى بالعديد من العناصر الغذائية الرائعة، ومن أبرزها فيتامين "ج" وفيتامين "ب6" والبوتاسيوم وفيتامين "أ" والمغنسيوم.

ووفقًا للتقرير الذى نشر بموقع "هيلث" الأمريكى فإن البطيخ يحتوى على تركيزات أعلى من مادة الليكوبين مقارنةً بالطماطم، وهى من المواد الشهيرة المضادة للأكسدة، وتساهم فى الوقاية من الأمراض وتعزز صحة القلب.

>وأثبتت دراسة طبية أشرف عليها باحثون من الجمعية الأمريكية للكيمياء، أن عصير البطيخ يساهم فى الحد من وجع العضلات الذى يعقب ممارسة الأنشطة البدنية، وكما كشف التقرير أن البطيخ يحتوى على تركيزات كبيرة من المياه تبلغ 91%.

ولم تتوقف الإثارة عند هذا الحد، بل ثبت أن مستخلص البطيخ يساهم فى الحد بشكل ملحوظ من ضغط الدم المرتفع، وكما أن البطيخ غنى بالحمض الأمينى أرجينين " L-arginine "، والذى يساهم فى تقوية الانتصاب وعلاج الضعف الجنسى، بالإضافة إلى خواصه المضادة للالتهابات.