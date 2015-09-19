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خليك ريلاكس.. القلق والضغط النفسى والإجهاد يعرضك للإصابة بالزهايمر

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خليك ريلاكس.. القلق والضغط النفسى والإجهاد يعرضك للإصابة بالزهايمر خليك ريلاكس.. القلق والضغط النفسى والإجهاد يعرضك للإصابة بالزهايمر
نتائج جديدة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الإجهاد والقلق والضغط النفسى يرفعان من فرص الإصابة بالزهايمر، وأوضح الدكتور تود جولدن، مدير مركز بحوث مرض الاعصاب فى جامعة فلوريدا، أن الإجهاد يسمح للمخ بإفراز هرمون يزيد من انتاج البروتين المرتبط بظهور مرض الزهايمر.

وأشار جولدن إلى أن آليات الضغط قد تعزز واحد على الأقل من أمراض الزهايمر، مثل العتة والخرف، وبناء على النتائج التى توصل إليها فريق البحث، كشفت الدراسة أن استخدام الأجسام المضادة التى تقمع انتاج هرمون التوتر، يعوق إنتاج البروتين المرتبط بتطور مرض الزهايمر.

ويذكر أن مرض الزهايمر هو السبب الرئيسى للخرف فى الولايات المتحدة، مما يؤثر على حوالى 5.3 مليون أمريكى، وبحلول عام 2050، من المتوقع أن يزيد هذا العدد إلى ثلاثة أضعاف تقريباً حيث يصل إلى 13.8 مليون نسمة.

وتوصل الباحثون فى معرض أبحاثهم إلى أن هرمون الضغط النفسى يسبب نشاط انزيم يزيد من إنتاج لوحات بيتا اميلويد المسببة لمرض الزهايمر، وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
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