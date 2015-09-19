أهمها تقليل الملح وتجنب الوجبات السريعة.. تعرف على طرق حمايتك من السرطان

كشف تقرير حديث نشر مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل"، أن تجنب المشروبات الغازية ووقف تناول الوجبات السريعة وتقليل تناول الملح من أبرز الطرق لمنع الإصابة بالسرطان.

وأوضح الباحثون أن تناول الكثير من السعرات الحرارية العالية فى الأغذية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، لأنها تجعل اللإنسان أكثر عرضة لزيادة الوزن أو البدانة.

وتشمل الأطعمة ذات السعرات الحرارية الشوكولاتة، رقائق البطاطس، والبسكويت، والوجبات السريعة (مثل البرجر أو الدجاج المقلى)، والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، العصائر، الحليب المخفوق.

إضافة إلى ذلك، عصير الفاكهة الطبيعى يحتوى أيضاً على الكثير من السكر، لذلك يوصى الخبراء بعدم شرب أكثر من كوب واحد فى اليوم.

وأشار الباحثون إلى أن الملح قد يؤدى إلى تعزيز نكهة الطعام، ولكنه يثير أيضاً مخاطر ارتفاع ضغط الدم وسرطان المعدة، ويعتقد العلماء أنه مرتبط بالسرطان لأنه يضر بطانة المعدة.

وأوضح الباحثون أن الجسم لا يحتاج سوى كمية صغيرة من الملح، وهو مركب يتكون من الصوديوم والكلور.

وأضاف الباحثون أن تناول كميات أقل من الملح يحد تدريجياً من خطر الاصابة بالسرطان، لافتين إلى أنه يمكن تبديل الملح بالتوابل والأعشاب والثوم والليمون