بالصور.. وفد صحفى بلجيكى يزور قناة السويس الجديدة ومجمع إعلام الإسماعيلية

قام اليوم وفد بلجيكى يضم عددا من الصحفيين، بزيارة قناة السويس الجديدة، وبدأت الزيارة للمجمع الإعلامى بالإسماعيلية، وقام يوسف جرجس، كبير الأخصائيين بالمجمع بشرح واف عن الهيئة العامة للاستعلامات ودورها العالمى والمحلى وقطاع الإعلام الداخلى، ومراكزه المنتشرة فى محافظات الإسماعيلية، والمراكز الصحفية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات ودورها فى استقبال الوفود والصحفيين من مختلف أنحاء العالم.



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الوفد البلجيكى اثناء زيارة القناة

>وانتقل الوفد إلى نادى الدنفاة للقيام بجولة فى قناة السويس والتعرف على المجرى الملاحى للقناة، وقام طارق حسنين، المتحدث الإعلامى لهيئة قناة السويس، بتقديم نبذة عن قناتى السويس القديمة والجديدة.



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المتحدث الإعلامى لقناة السويس اثناء مرافقة الوفد

>وقام الوفد بالتقاط بعض الصور لعبور السفن فى الاتجاهين وفى القناتين، وبعد ذلك قام الوفد بجولة بحرية بقناة السويس القديمة والجديدة، وشرح واف على الطبيعة والتقاط الصور التذكارية، ثم العودة إلى نادى الدانفاة، رافقت الوفد المرشدة رحاب سمير من هيئة تنشيط السياحة.



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مدير المجمع الإعلامى اثناء الزيارة