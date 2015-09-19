أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. وفد صحفى بلجيكى يزور قناة السويس الجديدة ومجمع إعلام الإسماعيلية

Google+ Print
قام اليوم وفد بلجيكى يضم عددا من الصحفيين، بزيارة قناة السويس الجديدة، وبدأت الزيارة للمجمع الإعلامى بالإسماعيلية، وقام يوسف جرجس، كبير الأخصائيين بالمجمع بشرح واف عن الهيئة العامة للاستعلامات ودورها العالمى والمحلى وقطاع الإعلام الداخلى، ومراكزه المنتشرة فى محافظات الإسماعيلية، والمراكز الصحفية التابعة للهيئة العامة للاستعلامات ودورها فى استقبال الوفود والصحفيين من مختلف أنحاء العالم.

الوفد البلجيكى اثناء زيارة القناة -اليوم السابع -9 -2015
>

الوفد البلجيكى اثناء زيارة القناة


>وانتقل الوفد إلى نادى الدنفاة للقيام بجولة فى قناة السويس والتعرف على المجرى الملاحى للقناة، وقام طارق حسنين، المتحدث الإعلامى لهيئة قناة السويس، بتقديم نبذة عن قناتى السويس القديمة والجديدة.

المتحدث الإعلامى لقناة السويس اثناء مرافقة الوفد -اليوم السابع -9 -2015
>

المتحدث الإعلامى لقناة السويس اثناء مرافقة الوفد


>وقام الوفد بالتقاط بعض الصور لعبور السفن فى الاتجاهين وفى القناتين، وبعد ذلك قام الوفد بجولة بحرية بقناة السويس القديمة والجديدة، وشرح واف على الطبيعة والتقاط الصور التذكارية، ثم العودة إلى نادى الدانفاة، رافقت الوفد المرشدة رحاب سمير من هيئة تنشيط السياحة.

مدير المجمع الإعلامى اثناء الزيارة -اليوم السابع -9 -2015
>

مدير المجمع الإعلامى اثناء الزيارة


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365