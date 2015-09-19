جريدة مصر بلدى: تدريب المعلمين على مهارات التفكير استعدادا للعام الدراسى

فى إطار مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحافة الإقليمية، ينشر موقع "اليوم السابع" العدد الأخير من جريدة مصر بلدى لشهر سبتمبر الجارى، التى تصدر عن محافظة الشرقية، حيث أبرزت الصحيفة عددا من الموضوعات والأخبار والتقارير، أبرزها :" الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، أهم ما يشغل الشارع المصرى حاليا"، وقصة اختلاس سكرتير مدرسة السنطة 162 ألف جنيه، وكواليس نجاح مؤتمر المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية فى محافظة القليوبية.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- نجاح كبير لمؤتمر المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية فى محافظة القليوبية وضيافة الحاج حمدى عودة فى الجبل الأصفر.
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>- مستشفى د.غنيم رمز للعطاء والوفاء يستقبل الطفل محمود لعلاجه.
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>- بعد حصوله على رمز" مركب شراع" القبطان يسعى للعبور بسفينة العاشر من رمضان لبر الأمان.
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>- أحمد حسن: الفوز على الأهلى حق مشروع فى نصف نهائى كأس مصر.
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>- نادى قسم ثانى فاقوس الرياضى أصبح وكرا للزبالة والبلطجية .
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>- سكرتير مدرسة السنطة تختلس 162 ألف جنيه.
>- مخالفات وتسعة محاضر بالغربية.
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>- منيا القمح تتجمل وتحول مكان القمامة إلى حديقة للمواطنين.
>- حملة إزالة واسعة بشوارع وميادين فاقوس ونقل الأسواق والباعة الجائلين خارج المدينة.
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ومن أبرز الأخبار والتحقيقات التى تصدرت عدد الصحيفة:
>- نجاح كبير لمؤتمر المجلس القومى للقبائل العربية والمصرية فى محافظة القليوبية وضيافة الحاج حمدى عودة فى الجبل الأصفر.
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- مع اقتراب العام الدراسى الجديد..جميع المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب وتدريب جميع المعلمين والموجهين على مهارات التفكير وورش العمل.
>- مستشفى د.غنيم رمز للعطاء والوفاء يستقبل الطفل محمود لعلاجه.
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- 305 مرشحين وقائمة فى حب مصر يتقدمون بأوراق ترشيحهم بالشرقية.
>- بعد حصوله على رمز" مركب شراع" القبطان يسعى للعبور بسفينة العاشر من رمضان لبر الأمان.
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- الشيخ حمادة سليمان العامرى: مصر مقبلة على مرحلة من التنمية والازدهار بفضل قائدها العظيم.
>- أحمد حسن: الفوز على الأهلى حق مشروع فى نصف نهائى كأس مصر.
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- أكاديمية فاقوس فى ضيافة الكابتن عيد فرج رئيس أكاديمية النادى الإسماعيلى.
>- نادى قسم ثانى فاقوس الرياضى أصبح وكرا للزبالة والبلطجية .
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- طعنتان نافذتان لعمدة ميت بدر حلاوة بالغربية.
>- سكرتير مدرسة السنطة تختلس 162 ألف جنيه.
>- مخالفات وتسعة محاضر بالغربية.
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- أمينة شعلان : تدريب الأخصائيين الاجتماعيين على مهارات التدريب استعدادا للعام الدراسى الجديد.
>- منيا القمح تتجمل وتحول مكان القمامة إلى حديقة للمواطنين.
>- حملة إزالة واسعة بشوارع وميادين فاقوس ونقل الأسواق والباعة الجائلين خارج المدينة.
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