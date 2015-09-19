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بالصور.. مهرجان لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على الأسنان بكفر الشيخ

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أقيم مهرجان طبى لتوعية الأطفال بالطرق الطبية الصحيحة للحفاظ على صحة الفم والأسنان، بساحة القوات المسلحة، وأقامته جمعية طبيب المستقبل للخدمات الطبية والاجتماعية بكفر الشيخ.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

وقال الدكتور محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة جمعية طبيب المستقبل، إن المهرجان تضمن مجموعة من التعليمات الطبية الخاصة بالطرق الصحيحة لغسل الأسنان والعناية بصحة الفم التى قدمت بأسلوب محبب للأطفال من خلال فقرات متعددة منها فقرة الأراجوز.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

وأضاف أن المهرجان تضمن توعية الأطفال بطريقة غسل اليدين بطريقة صحيحة وكيفية التعامل مع الجروح ومعلومات بسيطة يستطيع بها الطفل الحفاظ على نفسه، وعلى من حوله فى الظروف الطارئة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

وأضاف الدكتور عمار ياسر، مدير الإعلام بجمعية طبيب المستقبل، أن هذا المهرجان هو المهرجان الثانى فى إطار سعى طبيب المستقبل السنوى لإقامة مهرجان طبى لتوعية الأطفال بأهمية الاعتناء بصحتهم وصحة ذويهم، حيث تعد جمعية طبيب المستقبل أحد الجمعيات الطبية الخدمية التى تسعى لنشر الوعى الصحى وخلق جيل متكامل يستطيع إحداث نهضة صحية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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