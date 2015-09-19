بالصور.. مهرجان لتوعية الأطفال بأهمية الحفاظ على الأسنان بكفر الشيخ

أقيم مهرجان طبى لتوعية الأطفال بالطرق الطبية الصحيحة للحفاظ على صحة الفم والأسنان، بساحة القوات المسلحة، وأقامته جمعية طبيب المستقبل للخدمات الطبية والاجتماعية بكفر الشيخ.

وقال الدكتور محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة جمعية طبيب المستقبل، إن المهرجان تضمن مجموعة من التعليمات الطبية الخاصة بالطرق الصحيحة لغسل الأسنان والعناية بصحة الفم التى قدمت بأسلوب محبب للأطفال من خلال فقرات متعددة منها فقرة الأراجوز.

وأضاف أن المهرجان تضمن توعية الأطفال بطريقة غسل اليدين بطريقة صحيحة وكيفية التعامل مع الجروح ومعلومات بسيطة يستطيع بها الطفل الحفاظ على نفسه، وعلى من حوله فى الظروف الطارئة.

وأضاف الدكتور عمار ياسر، مدير الإعلام بجمعية طبيب المستقبل، أن هذا المهرجان هو المهرجان الثانى فى إطار سعى طبيب المستقبل السنوى لإقامة مهرجان طبى لتوعية الأطفال بأهمية الاعتناء بصحتهم وصحة ذويهم، حيث تعد جمعية طبيب المستقبل أحد الجمعيات الطبية الخدمية التى تسعى لنشر الوعى الصحى وخلق جيل متكامل يستطيع إحداث نهضة صحية.



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