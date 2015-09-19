المتحدث العسكري: مقتل 74 إرهابيًا وضبط 52 مشتبهًا في اليوم الـ13 لـ”حق الشهيد”

تواصل القوات المسلحة، أعمال العملية الشاملة «حق الشهيد»، لليوم الثالث عشر على التوالي داخل مناطق مكافحة النشاط الإرهابي بشمال ووسط سيناء.

وقال الناطق باسم الجيش المصري العميد محمد سمير، إن عناصر انفاذ القانون من الجيشين الثاني والثالث الميدانيين مدعومة بعناصر الصاعقة وقوات التدخل السريع والوحدات الخاصة من الأمن المركزي واصلت تنفيذ كافة المهام المخططة للعملية الشاملة ” حق الشهيد ” لليوم الثالث عشر علي التوالي داخل مناطق مكافحة النشاط الارهابي بشمال ووسط سيناء ، واستهداف وملاحقة العناصر الإرهابية المسلحة والخارجين عن القانون، وتوجيه العديد من الضربات القاسمة لهم، بعدد من القرى والمناطق المحيطة بالعريش والشيخ زويد ورفح شمالًا وبعض المناطق الجبلية بوسط سيناء.

كما قامت الهليكوبتر المسلح بتوفير الدعم الجوي للوحدات المقاتلة وتنفيذ اعمال المراقبة والاستطلاع الجوي لمناطق مكافحة النشاط الإرهابي، ورصد وتدمير عدد من الأهداف التي تتحصن بها العناصر الإرهابية المسلحة وعدد من المخازن للذخائر والمؤن.

وأسفرت نتائج اليوم الثالث عشر للعمليات عن القضاء علي 74 عنصرًا إرهابيًا خلال مواجهات شهدت تبادلًا مكثفًا لإطلاق النيران، والقبض علي 52 فردًا من المشتبه بهم، وتسليمهم إلى الجهات الامنية، والإفراج عن 64 من المقبوض عليهم لعدم تورطهم في عمليات إرهابية.

كذلك اكتشاف وتدمير 31 ملجًأ من الملاجئ والخنادق التي تستخدمها العناصر الإرهابية للإختباء والهروب منها خندقًا للعمليات يحتوي على كميات من الذخائر و الدوائر الكهربائية المجهزة للنسف، وحرق 45عشة ووكر وتدمير 15عربًة متعددة الانواع و 27 دراجًة بخارية، واكتشاف وتدمير 16عبوة ناسفة تزن الواحدة منها 250 كجم، يجري زراعتها لاستهداف القوات بمناطق مكافحة النشاط الإرهابي بسيناء.

هذا وتواصل عناصر انفاذ القانون تنفيذ المهام المكلفة بها بكل عزيمة وإصرار على مواجهة الخارجين عن القانون وتطهير شمال سيناء من الإرهاب.