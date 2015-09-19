رسميًا .. السويدي جوناس اريكسون قمة نهائي كأس مصر

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم خلال تصريح للموقع الرسمي لاتحاد الكرة أن السويدي جوناس اريكسون سوف يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وسيواجه الأهلي الزمالك يوم الاثنين المقبل في المباراة النهائية في كأس مصر.

وكان عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة قد أكد أن حكم مباراة القمة قد يكون من هولندا أو سويسرا أو السويد.

‎وأدار الحكم السويدي مواجهة السوبر الأوروبي بين فريقي بايرن ميونخ وتشيلسي، والتي انتهت بفوز الفريق الألماني بفضل فارق الضربات الترجيحية.

جوناس اريكسون هو سويدي الجنسية من مواليد 28-03-1974، واعتمده الاتحاد الدولي لكرة القدم حكماً دولياً في عام 2002.

ويملك الحكم السويدي سجلاً حافلاً وتحديدا في البطولات الأوروبية ويعد جوناس اريكسون من الحكام البارزين في السنوات الأخيرة في أوروبا ويعتمد عليه الاتحاد الأوروبي في الكثير من المسابقات الأوروبية، كما سبق له إدارة أكثر من 298 مباراة في الدوري السويدي.