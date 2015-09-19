تشكيل #في_القمة - أشرف قاسم لـ في الجول: جنش الأنسب للضغط على الأهلي

ما التشكيل الأنسب لنادي الزمالك وفقا لرؤية نجمه السابق أشرف قاسم قبل مواجهة الأهلي الإثنين في نهائي كأس مصر؟

مدافع منتخب مصر السابق يرى أن وجود الحارس محمود جنش لابد منه عندما سأله FilGoal.com عن التشكيل الأنسب لبطل الدوري المصري.

ويقول قاسم:"أنا مع البدء بجنش في المباراة، مستواه في الكأس رائع للغاية، وهذا ينعكس على اللاعبين بشكل كامل، وقد يمثل ضغطا على الأهلي إذا آلت المباراة إلى ركلات الترجيح".

وأضاف "أما باقي الفريق فحازم إمام ومحمد كوفي وعلي جبر وحمادة طلبة وأحمد توفيق وطارق حامد ومعروف يوسف ومحمود كهربا ومصطفى فتحي وباسم مرسي".