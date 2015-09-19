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رسالة #في_القمة - الغندور لـ في الجول: إلى لاعب الأهلي ' من أفضل اللاعبين في مصر '

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رسالة #في_القمة - الغندور لـ في الجول: إلى لاعب الأهلي ' من أفضل اللاعبين في مصر ' رسالة #في_القمة - الغندور لـ في الجول: إلى لاعب الأهلي ' من أفضل اللاعبين في مصر '

مباراة القمة على الأبواب.. الأهلي يواجه الزمالك لكن هذه المناسبة ستحسم لقب كأس وبالتالي فنجوم الفريقين السابقين يودون توجيه رسائل إلى اللاعبين الحاليين.

ويوجه خالد الغندور نجم الزمالك في التسعينات رسالة إلى اللاعب الذي وصفه "واحد من أفضل اللاعبين في مصر".. رمضان صبحي.

وكان الغندور قد اختار مصطفى فتحي لاعب الزمالك ليوجه له رسالة. (تعرف على رسالة الغندور للاعب الزمالك).

وقال الغندور موجها رسالته إلى رمضان صبحي عبر FilGoal.com: "أنت من أفضل اللاعبين في مصر".

وأضاف "ولكن عليك التركيز فقط في الملعب ولعب كرة القدم".

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