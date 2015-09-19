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تأجيل دعوى استبعاد قائمة "فى حب مصر" بالصعيد إلى ٢١ سبتمبر

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تأجيل دعوى استبعاد قائمة "فى حب مصر" بالصعيد إلى ٢١ سبتمبر تأجيل دعوى استبعاد قائمة "فى حب مصر" بالصعيد إلى ٢١ سبتمبر
أجلت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة برفض قبول قائمة فى حب بالصعيد، لمخالفة أعضائها شروط الترشح، إلى جلسة ٢١ سبتمبر الجارى .

اختصمت الدعوى رقم ٧٨٤٥٢ لسنة ٦٩ ق - المقامة من محمد عبد الرازق المحامى بصفته وكيلا عن طارق زيدان ووفاء سعد المرشحين ضمن قائمة نداء مصر بقائمة شمال ووسط وجنوب الصعيد- رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.

وذكرت الدعوى أن مرشحى قائمة فى حب مصر لم يقدموا شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية التى يقع فى نطاقها محل الإقامة تفيد بأن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، حيث إن الشهادات الموجودة بملفاتهم قديمة ومنتهية ومر عليها فترة زمنية كبيرة.

وأضافت الدعوى أن مرشحى قائمة فى حب مصر لم يقدموا إقرارات ذمة مالية لهم ولزوجاتهم وأولادهم القصر، ومخالفتهم قرار اللجنة فيما يتعلق بحظر الدعاية الانتخابية قبل المواعيد المحددة.

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مصر 365

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