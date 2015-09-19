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إحباط محاولة 17 شخصا بالبحيرة بينهم سودانيون الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا

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إحباط محاولة 17 شخصا بالبحيرة بينهم سودانيون الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا إحباط محاولة 17 شخصا بالبحيرة بينهم سودانيون الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا
تمكن منذ قليل، رجال مباحث إدكو بالبحيرة برئاسة الرائد محمود هندى رئيس المباحث، بإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من إحباط هروب 17 شخصا سودانيين ومصريين فى هجرة غير شرعية عبر ساحل البحر المتوسط بمنطقة إدكو .

كانت وردت معلومات لمكتب مخابرات حرس الحدود بأبوقير يتضمن قيام 17 فردا بينهم 11 سودانى الجنسية و6 مصريين حال تواجدهم بمنطقة شاطىء إدكو دائرة المركز أثناء استقلالهم إحدى المراكب للهجرة غير الشرعية لدولة إيطاليا عبر ساحل البحر الأبيض المتوسط تم ضبطهم جميعا، وجار تحرير محضر بالواقعة .

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مصر 365