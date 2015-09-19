إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بين شباب قريتين ببنى سويف وضبط 6 من المتهمين

أصيب، اليوم السبت، 5 أشخاص فى مشاجرة بين شباب قريتى البدينى ومنهرو التابعتين لمركز إهناسيا ببنى سويف، وتمكنت قوات الأمن من ضبط 6 أشخاص من القريتين.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه بلاغًا بنشوب مشاجرة بالطوب والحجارة بين قريتى منشأة البدينى ومنهرو التابعتين لدائرة المركز، ووجود إصابات بين طرفى المشاجرة.

وعلى الفور انتقل المقدم محمد عبد اللطيف، رئيس المباحث، والنقيبان محمد الدمرداش ومحمد جمال لموقع البلاغ، وتمكنت قوات الشرطة من الفصل بين طرفى المشاجرة، وألقى القبض على 6 أشخاص من القريتين.

وتبين من التحريات الأولية وأقوال شهود العيان، أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية بين طلاب الثانوية العامة من أبناء القريتين، أثناء حضورهم درس خصوصى بمدينة إهناسيا، تطورت إلى اشتباكات بالأيدى وفصل زملائهم بينهم، ومع عودتهم لقراهم تجددت الاشتباكات بينهم بالمنطقة الفاصلة بين القريتين، مما أدى لإصابة 5 أشخاص من طرفى المشاجرة.

تم نقل المصابين لمستشفى إهناسيا المركزى، وقامت قوات الشرطة بفرض كرون أمنى حول القريتين، تحسبًا لتجدد الاشتباكات مرة أخرى، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.