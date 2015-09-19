بلاغ للنائب العام يتهم وزير النقل ومحافظ القاهرة بإهدار 54 مليار جنيه

تقدم المهندس عمر أحمد، ببلاغ اتهم فيه وزير النقل ومحافظ القاهرة بصفتيهما بإهدار 54 مليار جنيه من خلال حفر نفق الخط الخامس لمترو الأنفاق من شبرا إلى مدينة نصر.

وذكر الشاكى فى البلاغ رقم 16892 عرائض النائب العام لسنة 2015 أن وزارة النقل قررت حفر نفق الخط الخامس بتكلفة 54 مليار جنيه، رغم إمكانية عمل نفس الخط على سطح الأرض بتكلفة مليار فقط.

وطالب الشاكى بالتحقيق فى إهدار الوزير والمحافظ لمليارات الدولة وتجاهلهما الخط السطحى لمترو الأنفاق الذى يؤدى نفس غرض الخط الخامس ولكن بتكلفة أقل.