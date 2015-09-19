شكرى: العمل على تدعيم العلاقات المتوازنة مع كافة الدول أهم تكليفات الرئيس

أكد وزير الخارجية سامح شكرى، أن أهم تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى له وللحكومة الجديدة فيما يخص السياسة الخارجية خلال الفترة القادمة هي الاستمرار والعمل علي تدعيم العلاقات المتوازنة مع كافة دول العالم.

جاء ذلك فى أول تصريح صحفى يدلى به وزير الخارجية عقب أدائه اليمين الدستورية امام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى وقت سابق اليوم السبت.

وقال شكري إن التكليفات تتضمن أيضا السعي من أجل تحقيق المصالح الوطنية المصرية وتجاوز التحديات العديدة التي تواجهنا من خلال التعاون مع شركائنا.

وكان شكرى قد وصل لمقر وزارة الخارجية حوالى الساعة الخامسة عصرا للقاء سكرتير عام الكوميسا سام كوتيسا.

يذكر أن الوزير سامح شكرى كان قد تم تعيينه وزيرا للخارجية فى شهر يونيو من العام الماضى فى حكومة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب فى التشكيل الذى جرى فى أول حكومة فى عهد الرئيس السيسى.

والمعروف أن شكرى قد تدرج فى العديد من المناصب الهامة بوزارة الخارجية حيث شغل منصب سفير مصر فى واشنطن، ومندوب مصر لدى الأمم المتحدة بجنيف.. كما شغل منصب سفير مصر فى النمسا والممثل الدائم لمصر لدى المنظمات الدولية بفيينا.

وقد تبنى الوزير سامح شكرى منذ توليه مهام منصبه مواقف تتسم بالصلابة فى الدفاع عن مصالح مصر القومية سواء على الصعيد الثنائى أو متعدد الأطراف بما يتسق مع رؤية القيادة المصرية وتطلعات وطموحات الشعب المصرى بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو.

أ ش أ