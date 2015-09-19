السيسي يلتقى بوفد مجلس النواب الأمريكي ويؤكد اعتزازه بعلاقات الشراكة مع واشنطن

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بوفد من مجلس النواب الأمريكي برئاسة الجمهوري ستيف سكاليز ، بحضور وزير الخارجية سامح شكري وسفير الولايات المتحدة لدى القاهرة “روبرت بيكروفت”.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف بأن الوفد الأمريكي استهل اللقاء بالتأكيد على أهمية دور مصر داخل محيطها الإقليمي في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة.

كما أشار أعضاء الوفد إلى محورية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة ودورها فى تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدين على دعمهم لمصر كشريك استراتيجي خاصة في مواجهة تحدى الإرهاب.

وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسى أكد – خلال اللقاء – اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، منوهاً بأهمية الارتقاء بتلك العلاقات إلى مرحلة جديدة تتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر.

كما رحب الرئيس السيسي بنتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذى عُقد خلال الشهر الماضي، حيث عكست تلك النتائج حرص الجانبين على دعم الشراكة والتعاون بينهما في مختلف المجالات.

وأبدى الرئيس تطلعه لتعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي وبناء الأسس اللازمة لتحقيق انطلاقة مستقبلية في العلاقات تقوم على تحقيق المصالح المتبادلة ومواجهة التحديات المشتركة، وخاصة تحدى الإرهاب الذى يزداد تأثيره ويمتد عبر منطقة الشرق الأوسط ومنها إلى دول العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مجمل التطورات في المنطقة وسبل تعزيز التنسيق بين البلدين إزاء القضايا المختلفة، حيث أكد الرئيس السيسى أهمية العمل على نزع فتيل الأزمات الراهنة في المنطقة؛ بما يحافظ على كيانات الدول ومؤسساتها، ويضع حداً للوضع الإنساني المتدهور والذي ترتب عليه تداعيات وخيمة ليس على دول المنطقة فحسب بل على الدول الأوروبية أيضاً، وهو ما أوضحته أزمة اللاجئين الأخيرة.

كما أكد الرئيس على أهمية الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة بما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي وعسكري في مشاركة مصر جهودها لتعزيز فرص الاستقرار في المنطقة.

وأشار السفير علاء يوسف إلى أن الرئيس السيسى استعرض آخر التطورات على الصعيد الداخلي، وخاصة عملية الإعداد لإجراء الانتخابات البرلمانية قريباً.

ووجه الرئيس السيسي الدعوة لمجلس النواب الأمريكي للمشاركة في متابعة الانتخابات للتأكد من نزاهتها وشفافيتها، استكمالاً لآخر استحقاقات خارطة المستقبل، وبناء دولة مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات الشعب المصري وخاصة الشباب لواقع جديد ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وأعرب الوفد الأمريكي – في ختام اللقاء – عن تقديرهم لمواقف الرئيس السيسي ودوره في إرساء دعائم السلام والاستقرار في مصر والمنطقة، مؤكدين أنهم سينقلون رسالة إيجابية إلى الكونجرس عقب عودتهم إلى الولايات المتحدة تؤكد على دور مصر المحوري كركيزة أساسية للسلام وكصمام أمان للشرق الأوسط.

أ ش أ