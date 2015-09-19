محافظ بورسعيد: تنفيذ 93 مشروعًا توفر 152 فرصة عمل ببرنامج «مشروعك»

بورسعيد : جمال نوفل

عقد محافظ بورسعيد، اللواء مجدي نصر الدين، أولى اجتماعات مجلس أمناء البرنامج القومي للتنمية المجتمعية والمحلية “مشروعك”، حيث يضم المجلس في عضويته مديري البنوك الخمسة المشاركين في البرنامج، ورئيس جمعية المستثمرين ورئيس المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد وممثل هيئة التنمية الصناعية .

وأكد محافظ بورسعيد بأن وزارة التنمية المحلية أشادت بجهود المحافظة في تخطيط وتنفيذ وأسلوب العمل في البرنامج، مشيرًا بأن هناك 93 مشروعًا جرى البدء الفعلي في تنفيذ مشروعاتهم حيث قامت هذه المشروعات بتوفير 152 فرصة عمل بإجمالي قروض 3 مليون و151 ألفًا.

وأضاف المحافظ بأن الهدف الرئيسي للبرنامج هو تنمية المشروعات الصغيرة التي تعتبر قاطرة التنمية، والتي لعبت دورا كبيرا في ازدهار وتنمية الاقتصاد في دول شرق أسيا والدول المتقدمة، وأشار المحافظ بأن هناك إلتزام كبير من الحاصلين علي القروض ضمن برنامج مشروعك في تسديد الأقساط المستحقة، مشيرًا بأن نسبة التحصيل بلغت 100%، وهو مؤشر ايجابي يدل علي تحقيق الهدف المنشود، وأضاف المحافظ بأن المحافظة تسعى بكل قوة لوصول البرنامج إلى قطاع عريض من الشباب لتشجيعهم علي الإستثمار.

أشار المحافظ بأن المحافظة إتخذت العديد من الخطوات الإيجابية لتشجيع الشباب علي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عن طريق السعي لإنشاء 58 مصنع جنوب بورسعيد قائمين علي الصناعات المغذية للصناعات الكبيرة وسوف يشترك كل 4 شباب في المصنع الواحد وسوف يشكلون مجموعة عمل من مختلف التخصصات وهي تعتبر مرحلة أولي وسوف يعقبها العديد من المراحل الاخري فهدفنا تشجيع الشباب على الإتجاه للقطاع الخاص وإقامة مشروعات تنموية فيه.

وأضاف المحافظ بأن البرنامج يتيح إنهاء جميع الإجراءات والموافقات والحصول علي التراخيص من خلال الشباك الواحد، حيث يتواجد داخل المقر( مندوبي البنوك – الإستثمار – ممثل التنمية الصناعية – التنمية المحلية – الأحياء )، بالإضافة إلي توفير 257 دراسات جدوي للعديد من المشروعات المختلفة تقدم للمواطنين مجانا، كما أصدر محافظ بورسعيد تعليماته إلي رؤساء الأحياء بقيام مراكز المعلومات داخل كل حي بالترويج للمشروع ومزاياه، كما إصطحب محافظ بورسعيد مجلس أمناء برنامج مشروعك للقيام بجولة تفقدية داخل مقر المشروع وتفقد مقرات البنوك وأماكن إنتظار المواطنين و الخدمات الأخرى المختلفة.