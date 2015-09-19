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مرتضى يوجه 4 رسائل للاعبي الزمالك في اجتماع قبل صدام الأهلي

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مرتضى يوجه 4 رسائل للاعبي الزمالك في اجتماع قبل صدام الأهلي مرتضى يوجه 4 رسائل للاعبي الزمالك في اجتماع قبل صدام الأهلي

اجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بلاعبي فريقه لتحفيذهم قبل مواجهة الأهلي يوم الأثنين في نهائي كأس بملعب بتروسبورت.

وعقد مرتضى اجتماعا باللاعبين في حضور الجهاز الفني بقيادة جوزفالدو فيريرا المدير الفني وإسماعيل يوسف مدير الكرة.

وقال مرتضى للاعبيه عبر قناة الحياة يوم السبت: "كل لاعب لديه مستحقات أو مكافآت متأخرة سيصرفها يوم الأحد ليس بسبب مواجهة الأهلي لكن لأننا استلمنا مستحقاتنا من الشركة الراعية".

وأضاف لهم " إننا تعرضنا لتعثر كثير في كأس مصر رغم ذلك وصلنا النهائي وهذا بسبب إرادة الله.. وإن شاء الله سيكون الكأس من نصيبكم".

وصعد الزمالك إلى النهائي بعد عبوره الاتحاد وسموحة بركلات الترجيح في ربع ونصف نهائي كأس مصر.

وتابع "العبوا مباراة نظيفة ومفيش جامايكا إن شاء الله. أريد 90 دقيقة رجال بدون عنف".

وأتم "استمتعوا بالمباراة سواء لاعبين أو مدربين".

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