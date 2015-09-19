في_القمة لجنة الحكام تعلن اسم حكم مباراة الأهلي والزمالك

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري تعيين السويدي جوناس إريكسون حكما لمباراة الأهلي والزمالك.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في نهائي كأس مصر.

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

إريكسون يبلغ من العمر 41 عاما، وشارك في كأس العالم 2014 بالبرازيل وأدار 3 مباريات وشارك في كأس العالم للشباب 2013 بتركيا من بينهم لقاء مصر وشيلي.

كما أدار الحكم الذي سيدير لقاء الأهلي والزمالك مباراة الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد ويوفنتوس.