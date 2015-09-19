أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

#في_القمة لجنة الحكام تعلن اسم حكم مباراة الأهلي والزمالك

Google+ Print
#في_القمة لجنة الحكام تعلن اسم حكم مباراة الأهلي والزمالك #في_القمة لجنة الحكام تعلن اسم حكم مباراة الأهلي والزمالك

أعلن عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد كرة القدم المصري تعيين السويدي جوناس إريكسون حكما لمباراة الأهلي والزمالك.

الأهلي يستعد لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في نهائي كأس .

الزمالك تأهل على حساب سموحة ومحمد يوسف والأهلي عبر عقبة بتروجيت وأحمد حسن.

إريكسون يبلغ من العمر 41 عاما، وشارك في كأس العالم 2014 بالبرازيل وأدار 3 مباريات وشارك في كأس العالم للشباب 2013 بتركيا من بينهم لقاء مصر وشيلي.

كما أدار الحكم الذي سيدير لقاء الأهلي والزمالك مباراة الدور نصف النهائي في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بين ريال مدريد ويوفنتوس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

ستاد مصر: متابعة لأخر استعدادات فريقى الاهلى وبتروجيت لمباراتهم معاً

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا

برلماني: مصر استدانت في عام واحد «نصف» ما اقترضته على مدار ٦٥ عامًا