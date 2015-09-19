«كنائس مصر» تؤكد عدم توجيه أصوات الناخبين في البرلمان

عقدت الأمانة العامة بـ «مجلس كنائس مصر» إجتماعًا لها اليوم برئاسة القس الدكتور بيشوي حلمي، أمين عام مجلس كنائس مصر، كما إجتمعت اللجنة التنفيذية بالمجلس برئاسة الأنبا دانيال أسقف المعادي وبحضور الأمين العام وممثلي لجان “الرعاية، الشباب، الإعلام، المرأة والمالية” بالمجلس.

ناقش الإجتماع أنشطة اللجان وماقامت به خلال الفترة الماضية وخطتها وأهدافها خلال الفترة المقبلة، وأشار السكرتير الأول للجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر، مايكل فيكتور، إلى أن رئيس لجنة الإعلام بالمجلس، الأب رفيق جريش، قدم رؤية اللجنة في إطلاق موقع رسمي لمجلس كنائس مصر ومن المنتظر تفعيله في أي وقت. كما قام “جريش” بعرض مجلة ورقية تضم ثماني صفحات يشارك فيها كل الكنائس (ربع سنوية) وجرت الموافقة عليها والبدء في أول إجتماع للجنة الإعلام، لوضع اللمسات النهائية للمجلة من إختيار اسم المجلة وهيئة التحرير.

أما عن التواصل مع الإعلاميين قال مايكل فيكتور، قررنا أن يكون يوم 10 أكتوبر المقبل لقاءًا مع الإعلاميين وذلك بمقر مجلس كنائس مصر بمصر الجديدة وستصدر دعوة رسمية لكل المتخصصين في الإعلام المسيحي، أما عن لجنة المرأة أوضح فيكتور أن لجنة المرأة قدمت أنشطتها الفترة الماضية في معارض الأسر المنتجة التي نظمتها وتنظيمها ليوم صلاة من أجل المواطنة.

وعلى جانٍب آخر أوضح فيكتور، أن لجنة الرعاية قدمت أنشطتها خلال الفترة الماضية ومنها مواجهة الكنيسة “للإلحاد والإدمان” بالإضافة إلى إعداد مؤتمر يوم 27 أكتوبر ويستمر حتى 29 أكتوبر المقبل، وخطتهم الوصول إلى كل الإيبارشيات ويكون هناك سلسة تعارف من كل الكهنة وسيشارك في المؤتمر 15 كاهنًا من كل كنيسة بإجمالي 75 والمؤتمر له 3 أجزاء فى 3 لقاءات مقبلة.

هذا ولفت سكرتير الإعلام إلى أن لجنة الشباب تستعد لمؤتمر يوم 23 سبتمبر بعنوان”قيمتك ×قيمك” يشارك فيه الأنبا موسى والأنبا مكاري أسقف شبرا الجنوبية والمطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية ببيت الأنبا انطونيوس بالعجمي، بمشاركة حوالى 100 شخص،هذا ويتناول المؤتمر الالتزام، الحرية، الإنتماء، العمل، والنجاح والإحساس بالآخر والإيجابية والنقد، كما ستنظم كرنفال للشباب باسم مجلس كنائس مصر تنظيمه في إجازة نصف العام.

وفى نهاية الإجتماع أكد الحضور على أن جميع الكنائس لن تمارس أية دعوات أو توجيهات لأبناء الكنيسة في الإنتخابات البرلمانية، وأن مجلس كنائس مصر هدفه الأول والأخير التقارب بين الكنائس المصرية والصلاة من أجل الوطن على أن يعقد الإجتماع المقبل يوم 5 ديسمبر المقبل.