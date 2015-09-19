وزير الصحة: أملك روئ واضحة للتعامل مع قصور بالمنظومة الصحية

قال وزير الصحة والسكان الجديد، الدكتور أحمد عماد، ان الوزارة تتحرك وفق تكليفات محددة من الرئيس السيسي من خلال عمل غير روتيني سريع والتواصل المباشر مع المواطنين ونحن كتيبة مقاتلون، وسنقدم حلول عاجلة لعدم رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة في المستشفيات، أبرزها تطوير المنظومة الصحية يحتاج إلى تطوير مثلث من ثلاثة أضلاع الضلع الأول الفريق الصحي الذي لابد أن يحصل على دعم تعليمي وتدريبي مستمر ودعم مالي ومعنوي، ثم تقييم مستمر وتراخيص تمنح بناء على المستوى التدريبي والمستوى المهاري لأعضاء الفريق الصحي الضلع الثاني المريض لابد أن يحصل على خدمة طبية وفندقية متميزة وميسرة ومؤمنة الضلع الثالث الخدمة الصحية، من خلال خريطة صحية متكاملة تشمل أماكن تقديم الخدمة الصحية ومدى جهوزيتها، من حيث الطواقم الصحية العاملة بها والاجهزة والأدوية والمستلزمات الطبية، كما تشمل التوزيع الجغرافي للأمراض من حيث معدلات الانتشار والتأثير على صحة المواطن المصري.

كما استكمل بأنه يؤمن بأهمية مشاركة النقابات المهنية في مراحل اتخاذ القرار ولقاءات قريبة مع النقباء، ملفات المستشفيات والعنايات المركزة والحضانات والطوارئ والزيادة السكانية على رأس أولوياته، وأنه لابد من التنسيق الكامل مع المستشفيات الجامعية، العمل على جعل مصر خالية من ڤيرس سي قضية أمن قومي، كامل الدعم لبرنامج التغطية الصحية لغير القادرين والتأمين الصحي على الفلاحين، رقابة فعالة وحقيقية تشمل جميع مقدمي الخدمة الصحية سواء القطاع الحكومي أو الخاص، خطوات سريعة لحلحلة مشاكل التأمين الصحي المزمنة والإسراع بالانتهاء من قانون التأمين الصحي لعرضه على البرلمان القادم فكل مواطن على أرض مصر كما أنه يحمل بطاقة للرقم القومي فلابد أن يحمل بطاقة للتأمين الصحي، قادر على اقتحام مشاكل الدواء وهدفي علاج آمن وفعال لا يرهق كاهل المريض فالمرض في حد ذاته احتياج، حرب لا هوادة فيها على ماڤيا الدواء المهرب والمغشوش، حلول من خارج الصندوق للتعامل مع مشاكل نقص الدواء، قطاع الطب الوقائي هو بوابة الأمان الأولى للحفاظ على صحة المصريين، تواصل مستمر وفعال مع كل الوزارات الفاعلة في منظومة الخدمة الصحية المالية والتخطيط والتعليم العالي والتربية والتعليم والتنمية المحلية والاتصالات، كما أشار الي انه يؤمن بإهالة التراب على كل من سبقه من الوزراء و لكن لنستكمل النجاحات ونصحح الخلل.