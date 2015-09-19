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بالصور..غرق طفل وفقدان 13 شخصا فى بحر إيجة بعد انقلاب قارب مهاجرين

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قال متحدث باسم خفر السواحل اليونانى اليوم السبت أن طفلا عمره خمس سنوات غرق بعد أن انقلب قارب يقل مهاجرين قبالة سواحل جزيرة ليسبوس اليونانية فى بحر إيجة بقرب الساحل التركى.

اليوم السابع -9 -2015

وأنقذ خفر السواحل 12 مهاجرا آخرين على متن القارب لكن مازال 13 آخرين مفقودين، وقال المتحدث فى مقابلات تلفزيونية "إننا نبحث عن المفقودين الاخرين".

وأضاف المتحدث أن خفر السواحل عثروا أيضا على قارب فى محنة يقل 200 من طالبى اللجوء جنوب غرب جزيرة بيلوبونيز، وذكر خفر السواحل أن المهاجرين على متن القارب طلبوا المساعدة لعدم تمكنهم من قيادة القارب وكان بعضهم مرضى، وذكرت تقارير إعلامية أن رجلا نقلته مروحية إلى مستشفى فى مدينة كالاماتا القريبة.

اليوم السابع -9 -2015

وكان هذا القارب فى طريقه إلى إيطاليا، وتقع غرق القوارب التى تقل مهاجرين يحاولون الوصول إلى أوروبا فى بحر إيجة بشكل متكرر، وكان حادث مماثل وقع يوم الأحد الماضى قد أودى بحياة 34 مهاجرا قبالة جزيرة فارماكونيسى الصغيرة فى بحر إيجة أيضا لكن جنوب جزيرة ليسبوس.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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مصر 365

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