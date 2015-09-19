مصدر: مجلس الوزراء يحدد مهام وزارة المصريين بالخارج ولا تعارض مع الخارجية

قال مصدر دبلوماسى لـ"اليوم السابع": إن مجلس الوزراء سيحدد خلال الأيام القليلة المقبلة المهام الموكلة إلى وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج الوزارة والمستحدثة فى حكومة شريف إسماعيل.

وأكد المصدر أن الوزارة الجديدة، والتى تتولاها نبيلة مكرم مستقلة تمامًا عن وزارة الخارجية، إلا أنه سيكون هناك تنسيق بين الوزارة والقطاع القنصلى بوزارة الخارجية والذى يعنى بشئون المصريين بالخارج.

وشدد المصدر على أنه لن يكون هناك تداخل بين عمل الوزارة والقطاع القنصلى بالخارجية، حيث إن مجلس الوزراء سيحدد مهام الوزارة الجديدة، مشيرا إلى أن القطاع القنصلى مستمر فى عمله بمتابعة شئون المصريين فى الخارج وإصدار جوازات السفر والإعداد للانتخابات ومتابعة مشكلات المصريين لحين بدء التنسيق مع الوزارة الجديدة.

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