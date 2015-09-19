بالصور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمي في سوهاج

تمكنت حملة مكبرة من مباحث تموين سوهاج بالتنسيق مع مديريتى التموين والطب البيطرى من ضبط محمد – أ 52 عام ويقيم بمركز طهطا صاحب ثلاجة حفظ لحوم سلسلة مطاعم ع – ب – ي لادارتة ثلاجة بدون ترخيص وحيازة لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمي حيث تم ضبط عدد ( 1050) كجم لحوم مفرومة وعدد (20 )كجم جبنة رومى مجهولة المصدر غير صالحى للاستهلاك الادمي وبمواجهة المتهم بما أسفر عنة الضبط أقر بحيازتة للمضبوطات تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر رقم 2 أحوال أدارة مباحث تموين سوهاج تمهيدا للعرض على النيابة للتصرف.