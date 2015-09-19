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إصابة شخصين بحريق منزل في سوهاج

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إصابة شخصين بحريق منزل في سوهاج إصابة شخصين بحريق منزل في سوهاج

أرشيفية

أصيب شخصان في حريق بمنزل مكون من ثلاثة طوابق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، بشارع السوهاجية بمركز سوهاج.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح -مدير أمن سوهاج- تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بنشوب حريق بشارع السوهاجية القبلي بمنزل مكون من ثلاثة طوابق مبني بالطوب اللبن، ومسقوف بالعروق الخشبية ملك أحمد ع. م ( 39 عاما -صاحب محل بقالة) نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز، مما نتج عن ذلك إصابة كل من مالك المنزل بحروق بالذراعين ونادية محمود إبراهيم 70 عاما،ربة منزل، بضيق بالتنفس، كما نتج عن الحريق تلفيات فـي جميع محتوىات المنزل.

بالفحص تبين نشوب الحريق بالطابق الثالث بمنزل مكون من ثلاث طوابق مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية والجريد ملك المدعو / أحمد عبد النبي محمود سن 39 صاحب محل بقاله ويقيم بذات الناحية نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز .

وبسؤال مالك المنزل قرر أن سبب الحريق نتيجة انفجار اسطوانة البوتاجاز الخاصة بالفرن أثناء عمل الخبز، ونفى الشبهة الجنائية،

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3396 إداري القسم، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتصرف.

 

 

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